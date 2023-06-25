新西蘭總理展開訪華行程　新媒：專注貿易

新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）6月25日至30日訪問中國。新媒25日稱，他此行將專注於貿易。



新西蘭「新聞中心」網站（Newshub）25日報道，希普金斯說，對於像新西蘭這樣的國家來說，貿易只是生計，新西蘭是一個貿易國家。

中國是新西蘭最大的貿易夥伴，自新西蘭與中國簽署自由貿易協議以來，新西蘭的出口額已從約80億美元（約624億港元）增加至超過400億美元（約3120億港元）。報道稱，這400億美元是與中國的雙向貿易額，佔2022年新西蘭的出口額超過一半。

希普金斯指出，外交政策並不是他擔任部長期間最專注的領域，但他認為自己「學得快」。他指認為中國有能力對俄羅斯產生一定的影響力，如果中國真的能這樣做，新西蘭當然會鼓勵中方利用影響力來結束俄烏戰爭。

希普金表示，他將有機會談論中國人權議題，但不會預先透露他會說什麼。又稱澳英美聯盟（AUKUS）終究與核動力潛艇有關，新西蘭不會參與其中。

希普金斯22日見記者時，被問到是否同意美國總統拜登（Joe Biden）的言論，即形容中國國家主席習近平為獨裁者。希普金斯否認並稱「中國政府體制是中國人民的事」。