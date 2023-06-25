安華回應女學生問題「想要你電話」　土團黨斥性別歧視

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）日前在一場校園論壇中，以「要你電話」回應女學生問題，遭馬來西亞土著團結黨（PPBM）批評態度輕佻，有性別歧視之嫌，必須公開道歉。



馬來西亞《東方日報》報道，大馬伊斯蘭理科大學（USIM）一名18歲女學生6月24日向出席論壇的安華問道，馬來西亞未來如何才能成為一流國家，而政府和青年可以為實現這個理想做些什麼，並問及政府應對馬幣貶值的策略。

不過，安華卻說：「如果我還年輕，我會要（你的）電話號碼。」但他隨即聲明只是在開玩笑。

土團黨法律和憲法局署理主任薩莎麗娜（Sasha Lyna Abdul Latif）批評安華作出不當言論，要求安華應為自己的性別歧視言論道歉，尤其當對方還只是名中六學生。

薩莎麗娜說：「這個國家的首相為國家年輕人樹立了什麼樣的榜樣？忽視女性的智力和能力，而把她們當作調情的對象。如果這個問題是由男孩或男人提出的，就不會問同樣的問題。身為一個國家領導人，以自己的身份對學生說出這樣的話是絕對不行的。」

她指出，安華應該致力於建設一個沒有性別歧視和偏見的國家。

本文獲《聯合早報》授權轉載

