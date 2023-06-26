李強晤巴巴多斯總理　願共同尋求解決融資難問題

國務院總理李強6月25日下午在人民大會堂，與赴華進行正式訪問的加勒比海島國巴巴多斯（Barbados）總理莫特利（Mia Mottley）會談。



李強：理解在應對氣候變化等方面處境

李強表示，巴巴多斯是中國在加勒比地區的好朋友、好夥伴。新形勢下，中方願同巴方進一步增進戰略互信，深化各領域合作，把中巴關係打造為發展中國家團結協作、互利共贏的典範。中方願同巴方高質量共建「一帶一路」，支持巴方「經濟恢復和轉型計劃」同全球發展倡議進一步對接，增進經貿、人文等領域交流合作。中方鼓勵中國企業赴巴投資興業，願擴大進口巴優勢產品，繼續為巴經濟社會發展提供力所能及的幫助。歡迎巴方依託中國－加勒比發展中心落實聯合國2030年可持續發展議程。

李強指出，中方理解小島嶼發展中國家在應對氣候變化等方面的處境和特殊關切，願共同尋求解決融資難問題，支持廣大發展中國家加快能源轉型，實現可持續發展。

莫特利：願同中方加強農業減貧等合作

莫特利表示，巴方高度重視巴中關係，兩國都致力於改善人民生活，促進可持續發展。巴方感謝中方向巴派遣醫療隊、為巴方抗擊新冠疫情提供有力支持，願同中方加強農業、能源、基礎設施建設、減貧、旅遊、文化、教育等領域合作，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。巴方反對「脫鉤斷鏈」，支持維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制、維護國際產供鏈穩定。

會談後，兩國總理共同見證了落實全球發展倡議、藍色經濟、地方合作、醫療衞生、新聞媒體等多項雙邊合作文件的簽署。

會談前，李強在人民大會堂北大廳為莫特利舉行歡迎儀式。秦剛等參加上述活動。