巴巴多斯正式成為共和國　不再承認英女王為國家元首

加勒比海島國巴巴多斯(Barbados)11月30日正式成為共和國,不再承認英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)為國家元首。



總督梅森(Sandra Mason)成為巴巴多斯首位總統,她是新任國家元首。

巴巴多斯:巴巴多斯2021年11月30日正式成為共和國,英國王儲查理斯在布里奇敦出席總統就職典禮。(Reuters)

英王儲查理斯出席儀式

總統就職典禮2021年11月30日午夜在首都布里奇敦(Bridgetown)舉行,英國王儲查理斯(Prince Charles)亦有出席。查理斯目送英國王室旗降下,見證新的巴巴多斯成立。

Rihanna:巴巴多斯2021年11月30日正式成為共和國,樂壇天后Rihanna在布里奇敦出席總統就職典禮。(Reuters)

Rihanna獲封國家英雄

樂壇天后、33歲的Rihanna亦有參加在家鄉布里奇敦舉行的總統就職典禮。總理莫特利(Mia Mottley)在典禮上宣布,Rihanna獲得國家英雄榮譽。莫特利引用Rihanna的名曲 《Diamonds》,向對方說:「願你繼續像鑽石一樣閃耀,用你的作品和行動來為你的國家帶來榮譽。」

巴巴多斯17世紀成為英國殖民地,後來於1966年11月30日宣布獨立,並成為英聯邦國家,英國君主是它的國家元首。

巴巴多斯:巴巴多斯2021年11月30日正式成為共和國,總督梅森成為巴巴多斯首位總統,她在布里奇敦出席總統就職典禮。(Reuters)

英政界曾指控中國施壓

英國下議院外交事務委員會主席董勤達(Tom Tugendhat)過去曾在2020年9月22日向《泰晤士報》指,巴巴多斯決定不再承認英女王為國家元首,背後受到中國的壓力。

《星期日泰晤士報》2021年11月20日發表一篇標題為《小英格蘭?不再是了-巴巴多斯正在變成小中國》(Little England? Not any more — Barbados is becoming little China,暫譯)的文章,文中提及巴巴多斯藉中國的投資來發展,有人擔心它不再以英女王為國家元首後,只是將殖民宗主國由英國轉為中國。

巴巴多斯總理莫特利的投資顧問佩爾紹德(Avinash Persaud)2021年11月26日表示,《星期日泰晤士報》的文章以「謊言」和「暗諷」為基礎,巴巴多斯只有不足2.5%外債的債權人來自中國。