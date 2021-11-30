巴巴多斯正式成為共和國　不再承認英女王為國家元首

加勒比海島國巴巴多斯（Barbados）11月30日正式成為共和國，不再承認英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）為國家元首。



總督梅森（Sandra Mason）成為巴巴多斯首位總統，她是新任國家元首。

巴巴多斯：巴巴多斯2021年11月30日正式成為共和國，英國王儲查理斯在布里奇敦出席總統就職典禮。（Reuters）

英王儲查理斯出席儀式

總統就職典禮2021年11月30日午夜在首都布里奇敦（Bridgetown）舉行，英國王儲查理斯（Prince Charles）亦有出席。查理斯目送英國王室旗降下，見證新的巴巴多斯成立。

Rihanna：巴巴多斯2021年11月30日正式成為共和國，樂壇天后Rihanna在布里奇敦出席總統就職典禮。（Reuters）

Rihanna獲封國家英雄

樂壇天后、33歲的Rihanna亦有參加在家鄉布里奇敦舉行的總統就職典禮。總理莫特利（Mia Mottley）在典禮上宣布，Rihanna獲得國家英雄榮譽。莫特利引用Rihanna的名曲 《Diamonds》，向對方說：「願你繼續像鑽石一樣閃耀，用你的作品和行動來為你的國家帶來榮譽。」

巴巴多斯17世紀成為英國殖民地，後來於1966年11月30日宣布獨立，並成為英聯邦國家，英國君主是它的國家元首。

巴巴多斯：巴巴多斯2021年11月30日正式成為共和國，總督梅森成為巴巴多斯首位總統，她在布里奇敦出席總統就職典禮。（Reuters）

英政界曾指控中國施壓

英國下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）過去曾在2020年9月22日向《泰晤士報》指，巴巴多斯決定不再承認英女王為國家元首，背後受到中國的壓力。

《星期日泰晤士報》2021年11月20日發表一篇標題為《小英格蘭？不再是了-巴巴多斯正在變成小中國》（Little England? Not any more — Barbados is becoming little China，暫譯）的文章，文中提及巴巴多斯藉中國的投資來發展，有人擔心它不再以英女王為國家元首後，只是將殖民宗主國由英國轉為中國。

巴巴多斯總理莫特利的投資顧問佩爾紹德（Avinash Persaud）2021年11月26日表示，《星期日泰晤士報》的文章以「謊言」和「暗諷」為基礎，巴巴多斯只有不足2.5%外債的債權人來自中國。