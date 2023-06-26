俄羅斯兵變｜立陶宛：若瓦格納進白羅斯　北約須加強東部邊境安全

立陶宛總統在俄羅斯僱傭兵組織兵變流產後警告說，如果白羅斯同意接待瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin），北約（NATO）一定要加強北約東翼的安全。



位於波羅的海東岸的立陶宛，東鄰白羅斯，還與俄羅斯加里寧格勒州（Kaliningrad）接壤。北約峰會下個月（7月）將在立陶宛舉行。

路透社報道，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）星期天（6月25日）召開國家安全委員會會議，討論星期六瓦格納集團在俄羅斯發動的流產兵變。

瑙塞達在會議後對記者說：「關於瓦格納集團的最終計劃和意圖仍不明確，如果普里戈任或一部份瓦格納集團的戰鬥人員進駐白羅斯，這意味着我們必須進一步加強東部邊界的安全。」「毫無疑問，我指的不僅是立陶宛，而是整個北約。」

瑙塞達說，立陶宛將加強情報工作，以評估「白羅斯的政治和安全情勢」。

立陶宛7月將主辦北約峰會，瑙塞達說，雖然俄羅斯出現了新形勢，但北約峰會的整體安全計劃不需要改變。他相信俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）未來可能面臨更大的挑戰，還以「國王的新衣」比喻普京的地位恐是個假象。

本文獲《聯合早報》授權轉載

