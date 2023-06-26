俄羅斯兵變｜智庫分析：普里戈任或被普京扔给盧卡申科

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在俄羅斯總統普京（ Vladimir Putin)同意下，與發動兵變的瓦格納集團（Wagner Group）領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）作調解，並接納後者前往白羅斯。但分析認為，盧卡申科可能不會因此感到勝利，因為普里戈任或是被普京扔給盧卡申科的。



法新社報道，倫敦歐洲領導力網絡（European Leadership Network，建成ELN）的俄羅斯——西方政策研究員格洛德（Katia Glod）說：「我不認為這是盧卡申科自己的意願，我認為他是被克里姆林宮利用，他寧願不要普里戈任。」

唯一好處是用以作為個人軍隊

格洛德補充稱，單就普里戈任身在白羅斯這點，就有可能會給白羅斯帶來多重風險，因為在2020年的選舉之後，大規糢針對盧卡申科政權的街頭抗議和殘酷的鎮壓使安全部隊的忠誠度變得極為重要。 「對盧卡申科來說，（接納普里戈任）唯一的好處是，利用普里戈任作為自己的個人軍隊，以對抗任何潛在的叛亂。」

自2020年以來，盧卡申科愈發依賴普京政權以維持自身的政治生存，一再以「普京的小夥伴」這一身份定期與普京會晤。近期，盧卡申科更是允許莫斯科在境內部署核武器。反對派認為，接納俄羅斯戰術核武器一事，是白羅斯喪失主權的象徵。

英國智庫國際戰略研究院（IISS）戰略、技術和軍備控制主任阿爾貝克（William Alberque）說：「將核武器放入白羅斯境內是俄羅斯對白羅斯的慢動作吞併。」「我認為盧卡申科已經感到他被迫到了牆角。顯然，如果普京說幫我一個忙，他就會這麼做，希望這能為他贏得某種籌碼。」

或擔心克里姆林宮不再像從前強大

另一方面，格洛德還指出，隨著兵變削弱了普京權威，盧卡申科現在最擔心的，就是克里姆林宮不再像從前一樣強大。因為，盧卡申科的政權只建立在「暴力」和「俄羅斯的支持」這兩個關鍵支柱上。

大西洋理事會（Atlantic Council）的非常駐研究員柳巴科娃（Hanna Liubakova）說，雖然盧卡申科的地位可以通過調解得到加強，但「從長遠來看，他的政權將遭遇反噬作用」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

