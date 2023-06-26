普里戈任：瓦格納集團7月1日起將不復存在　無意推翻俄羅斯政府

撰文：歐敬洛
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發動兵變的瓦格納集團（Wagner Group）領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）6月26日表示，瓦格納集團注定在7月1日不復存在，沒有人同意與國防部簽署收編合同。他又表示，瓦格納集團的行動不是為了推翻俄羅斯的領導層，而是因為受到了不公正對待。

在長達 11 分鐘的音頻聲明中，普里戈任否認試圖攻擊俄羅斯政府，並表示他的行動是為了回應他的部隊遭到的襲擊，該襲擊導致他的約 30 名戰士死亡。

俄新社援引總檢察長辦公室消息人士稱，儘管克里姆林宮早些時候發表了聲明，但針對普里戈任的刑事案件尚未結案。 國際文傳電訊社也發表了類似的報導。如果案件繼續下去，白羅斯將無法對普里戈任提供免於逮捕或引渡保護。

目前尚不清楚普里戈任必須動用哪些資源，以及他能獲得多少巨額財富。 據俄羅斯媒體報導，警方在叛亂當天搜查了他在聖彼得堡的辦公室，在大樓外的卡車上發現了 40 億盧布（約4800 萬美元）。普里戈任聲稱，這筆錢是用來支付士兵家屬。

瓦格納集團位於聖彼得堡的總部辦公室26日曾宣布，該辦公室仍在「正常運作」。該辦公室聲明表示，「儘管發生了這些事件，本中心仍根據俄羅斯聯邦法律，依正常模式持續運作。」聲明又稱一瓦格納是「為俄羅斯的未來而努力」，並感謝其支持者。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）同日接受俄國國營媒體《今日俄羅斯》（Russia Today）訪問時也說，瓦格納集團會繼續在馬利和中非共和國活動。

拉夫羅夫表示，瓦格納成員「以教官身分在那邊工作，這類工作當然會繼續下去」，兵變不會影響俄羅斯與「夥伴和友人」的關係。

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