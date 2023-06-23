李強就全球發展融資缺口提出「三點倡議」

新全球融資契約峰會（New Global Financial Pact Summit）在法國巴黎舉行。新華社6月23日稱，當地時間23日上午，法國總統馬克龍主持會議，60多位政界商界要人出席。中國國務院總理李強閉幕式並發表講話。



李強表示，中方歷來高度重視全球發展和治理問題。近年來，習近平主席先后提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，得到國際社會廣泛響應。作為全球經濟的重要引擎，中國為世界經濟發展注入持續動力。無論世界風雲如何變幻，中國都堅定不移推動高質量發展、擴大高水平開放、對接高標準國際經貿規則，讓世界各國分享中國發展的機遇。作為全球負責任大國，中國認真履行《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》，為應對氣候變化作出巨大努力。作為全球發展的貢獻者，中國為國際減貧和發展事業提供強勁推力，作出巨大貢獻。

李強指出，面對全球發展融資缺口，中方呼籲國際社會精誠合作、攜手行動，共同破解發展中國家特別是脆弱國家的難題。李強就此提出三點倡議：第一，堅定推進全球金融治理改革，為發展中國家創造穩定的融資環境。中方願同各方攜手構建公正高效的全球金融治理格局，加強國際宏觀經濟政策協調。國際貨幣基金組織、世界銀行等國際金融機構要落實好二十國集團領導人共識，完成新一輪份額和投票權改革，提高新興市場國家和發展中國家的話語權。第二，堅定構建全球發展夥伴關係，為發展中國家提供更多發展資源。發達國家要切實履行向發展中國家提供援助和資金承諾。發展中國家要提升自主發展能力。中方將繼續以務實舉措，力所能及地為其他發展中國家提供多種形式的支持。第三，堅定推進經濟全球化和自由貿易，為發展中國家注入新的增長動力。中方願與國際社會一道，促進貿易和投資自由化便利化，旗幟鮮明反對貿易保護主義和各種形式的「脫鈎斷鏈」。

新全球融資契約峰會：全球大約40名國家及商界領袖出席這個在法國巴黎舉行的峰會，目的是制定具體措施，幫助貧困國家和發展中國家解決貧困和氣候變化問題。這些國家的困境因新型冠狀病毒感染（COVID-19）大流行和烏克蘭戰爭的破壞性影響而進一步惡化。圖中是2023年6月23日中國國務院總理李強進場出席閉幕禮。（Reuters）

李強強調，在充滿紛爭和不確定性的世界，中歐雙方應當求同存異，聚同化異，推動更富創造性的合作，以中歐關係的穩定性應對國際形勢的不確定性，共同推動人類可持續發展。

與會領導人表示，各方應該攜手合作，減少全球范圍內的不平等和貧困現象，共同應對氣候變化，保護生物多樣性，解決發展中國家債務問題，推動世界可持續發展。要堅持多邊主義，充分尊重各國國情，統籌推進減貧、發展和保護環境，促進共同繁榮。要完善全球經濟治理，公平分擔責任，推動多邊開發銀行和商業債權人加強合作，更好保障發展中國家發展融資需要。與會發展中國家領導人呼籲發達國家切實履行向發展中國家提供援助和資金的承諾。

當地時間22日晚，李強出席新全球融資契約峰會工作晚宴並就能源轉型作引導發言。李強表示，中國積極推進能源綠色低碳轉型，同時以負責任態度參與推進全球能源轉型和應對氣候變化。中國願同各國一道，堅持互利共贏原則，堅持共同但有區別的責任原則，堅持以技術創新為核心驅動力，推動建立全球清潔能源合作夥伴關係，共建清潔美麗的世界。

與會期間，李強還分別同聯合國秘書長古特雷斯、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃等交流。

吳政隆等出席會議。

新全球融資契約峰會：全球大約40名國家及商界領袖出席這個在法國巴黎舉行的峰會，目的是制定具體措施，幫助貧困國家和發展中國家解決貧困和氣候變化問題。這些國家的困境因新型冠狀病毒感染（COVID-19）大流行和烏克蘭戰爭的破壞性影響而進一步惡化。圖中是2023年6月23日閉幕禮舉行的情形。（Reuters）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱全球的富裕國家就拖延已久的氣候融資承諾，確認將為發展中國家提供總值1,000億美元的融資。

他稱，款項用於應付氣候變化，並設立保護生物多樣性和森林的基金。

為期兩天的峰會匯聚全球大約40名國家及商界領袖，目的是制定具體措施，幫助貧困國家和發展中國家解決貧困和氣候變化問題，這些國家的困境因新型冠狀病毒感染（COVID-19）大流行和烏克蘭戰爭的破壞性影響而進一步惡化。