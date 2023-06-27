李強晤世界經濟論壇主席　稱各國優勢互補為歷史潮流

國務院總理李強6月26日下午在天津會見世界經濟論壇主席施瓦布（Klaus Martin Schwab）。李強表示，世界經濟論壇對促進全球經濟合作發揮了重要作用，中國與世界經濟論壇40多年的合作富有成效，既為中外企業界交流搭建了良好平台，也為世界與中國相互了解打開了一扇窗。



李強指出，世界經濟歷經全球化發展，早已你中有我、我中有你。各國相互協作、優勢互補是生產力發展的客觀要求，也是不可逆轉的歷史潮流。各國應當通過坦誠深入的對話溝通，增進了解、增進互信、減少誤判，堅持互利共贏，加強利益交融，攜手戰勝共同挑戰，創造更美好的未來。中國將堅持走和平發展道路，堅定擴大高水平開放，與世界各國共享發展機遇。中方願同各方一道努力，持續構建開放型世界經濟，推動構建人類命運共同體。

施瓦布表示，世界經濟論壇高度讚賞中國為抗擊新冠疫情、推動全球經濟增長、促進世界減貧作出的重要貢獻，全世界都從中國發展中受益。世經論壇願同中方深化夥伴關系，推動各方加強溝通、增進互信、擴大合作，實現互利共贏，共同應對氣候變化等全球性挑戰，推動構建人類命運共同體。