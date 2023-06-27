俄羅斯兵變｜普京全國電視講話　不點名批評瓦格納背叛國家

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）6月26日發表全國電視講話期間不點名批評包括僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在內組織兵變的人背叛了國家。



普京26日在向全國發表的電視講話中表示：「組織兵變的人背叛其國家、人民，也背叛那些被他們拉入犯罪行列的人。他們對他們撒謊，他們把他們推向死亡：在槍林彈雨下，向自己人開槍。」

無論如何叛亂都會被鎮壓

普京稱，俄方在事件中展示了社會和各級行政部門的高度團結，當局一開始就作出消除威脅的必要決定。他強調，無論如何叛亂都會被鎮壓，任何勒索和組織內部叛亂的企圖都會以失敗告終，並指發起者都意識到自己的行為屬於犯罪。

基輔及西方希望看到俄軍自相殘殺

普京表示， 基輔的新納粹分子和他們的西方主人，希望看到的正是俄羅斯士兵自相殘殺，希望看到俄羅斯軍人和平民死亡，並最終看到俄羅斯社會分裂。但他同時知道，瓦格納集團的大多數士兵和指揮官，也是忠於自己國家的俄羅斯愛國者。 他們用戰鬥的勇氣證明了這一點，只是他們被盲目利用。