瓦格納兵變｜白宮：美國俄羅斯就安全問題實時聯繫

美國白宮星期一（6月26日）證實，俄羅斯兵變發生後，美國外交官與俄羅斯外交官「實時」聯繫，討論俄僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）叛變引發的安全問題。



法媒報道，當被問及美國對擁有核武器的俄羅斯發生動盪的擔憂時，美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）說，「我們認真對待俄羅斯的不穩定局勢，兵變事件確實令我們產生很多疑問。」

他說：「我們通過外交渠道與俄羅斯官員實時聯繫，並說明我們的擔憂。」在俄軍入侵烏克蘭這段時間，美國官員繼續「非常密切」地監視莫斯科的核態勢。

柯比說，到目前為止，「沒有跡象表明」俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）正朝着使用核武器，或「任何會導致我們改變美國威懾態勢的方向發展」。

另據路透社報道，美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）認為，瓦格納集團向克里姆里宮發動的短暫叛變，令中國感到不安。

坎貝爾星期一在華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）的論壇上說：「不難想像，俄羅斯這兩天的事態發展令中國領導層感到不安。」但他沒有進一步闡述。

中國外交部發言人毛寧星期一說，瓦格納集團的事件是俄羅斯的內政，作為友好鄰邦和新時代全面戰略協作夥伴，中方支持也相信俄羅斯能夠維護國家穩定，實現發展繁榮。中俄各層級保持着密切良好的溝通。

本文獲《聯合早報》授權轉載

