普京：感謝瓦格納成員避免進一步流血　但叛亂終須被鎮壓

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）發動兵變後，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在克里姆林宮發表講話，首度開腔談及事件。他感謝社會團結，又指瓦格納集團大部份成員也是愛國者，感謝瓦格納的士兵及指揮官掉頭，避免進一步流血事件。他又強調，允許瓦格納士兵在自願的情況下搬遷到白羅斯，又或者與俄國防部簽署合同。他向那些想去白羅斯的瓦格納人保證，他會信守諾言。 不過，他沒有點名提及普里戈任。



無論如何叛亂都會被鎮壓

普京在向全國發表的電視講話中稱，俄方在事件中展示了社會和各級行政部門的高度團結，當局一開始就作出消除威脅的必要決定。他強調，無論如何叛亂都會被鎮壓，任何勒索和組織內部叛亂的企圖都會以失敗告終，並指發起者都意識到自己的行為屬於犯罪。

基輔及西方希望看到俄軍自相殘殺

普京表示， 基輔的新納粹分子和他們的西方主人，希望看到的正是俄羅斯士兵自相殘殺，希望看到俄羅斯軍人和平民死亡，並最終看到俄羅斯社會分裂。但他同時知道，瓦格納集團的大多數士兵和指揮官，也是忠於自己國家的俄羅斯愛國者。 他們用戰鬥的勇氣證明了這一點，只是他們被盲目利用。

一開始就下令防止流血

普京強調，他從一開始就下達了防止流血的命令，給那些意識到自己犯錯的人一個機會，重新考慮他們的決定，認識到他們正在將社會置於危險之中。他感謝瓦格納集團的士兵和指揮官，他們做出了唯一正確的決定，拒絕自相殘殺，並止步於最後一線。

普京指出，允許瓦格納戰士在自願的情況下搬遷到白羅斯，又或者與俄國防部簽署合同，又或者乾脆回到家人身邊。他向那些想去白羅斯的瓦格納人保證，「我許下的諾言一定會實現。 我再說一遍，選擇權在於你。」

感謝盧卡申科協助和平解決

普京又感謝白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）為和平解決問題的努力，但強調俄羅斯社會的團結發揮了關鍵作用。

在普京發表講話前，普里戈任6月26日發表錄音宣布，瓦格納集團會於6月30日交出武器，7月1日不復存在，沒有人同意與國防部簽署收編合同。他又表示，瓦格納集團的行動不是為了推翻俄羅斯的領導層，而是為抗議俄軍在烏克蘭戰爭中無能，以及瓦格納集團遭受到不公正對待。

另有報道指，協助斡旋事件的白羅斯總統盧卡申科，稍後也可能發表聲明。白俄總統新聞辦公室在Telegram上發布信息，指有很多問題、說法和假設，很快會作出公布和回應。