夏季達沃斯｜李強：產業鏈風險不是政府說了算　企業最有發言權

中國國務院總理李強周二（27日）上午在天津出席2023年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭。世界經濟論壇主席施瓦布和巴巴多斯總理莫特利、蒙古國總理奧雲額爾登、新西蘭總理希普金斯、越南總理范明政、世界貿易組織總幹事伊維拉，以及來自90多個國家和地區的約1500名各界代表出席。

李強發表主旨演講，指出當今世界，缺的是交流、而不是隔閡，缺的是合作、而不是對抗，缺的是開放、而不是封閉，缺的是和平、而不是衝突。「我們要在習近平主席提出的構建人類命運共同體理念引領下，共同落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，更好地在歷史前進的邏輯中前進、在時代發展的潮流中發展，努力建設一個更加美好的世界。」

李強表示，過去十年裏，中國一直是世界經濟穩定增長的重要動力源，為促進國際自由貿易、穩定世界經濟增長發揮了重要「壓艙石」的作用。未來更長時間裏，中國將繼續為世界經濟復甦和增長提供強大動能，也為各國投資者提供互利共贏的合作機遇。

夏季達沃斯論壇一連3日在天津舉行，今屆主題為「企業家精神:世界經濟驅動力」。李強指出主題具有很強的現實針對性，又指各國經濟已成為共同體，共同發展對各國有利。如果說在某個產業鏈上有風險，也不能由政府或某一個組織說了算。對於經濟風險產業風險企業的感知才是最敏感的、企業最有發言權，政府和相關組織不應該「越俎代庖」。