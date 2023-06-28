烏克蘭：鬧市餐館遭兩枚俄羅斯導彈襲擊　至少4死42傷

烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）表示，兩枚俄羅斯導彈6月27日襲擊了烏克蘭東部城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）一家熱鬧的餐廳，救援人員正在現場協助傷者。烏克蘭警方表示，事件至少造成4人死亡、42人受傷，消息指死者包括1名兒童；救援人員仍在已倒塌的餐廳廢墟中，搜尋傷亡人員。



基里連科表示，事發在晚上8 時左右，兩枚導彈襲擊了市中心地區，不排除會有人死亡。網上消息稱，俄羅斯是以S-300導彈進行襲擊，出事餐館很受當地居民和士兵歡迎。目擊者稱，至少10幾人由瓦礫中被拉出。烏克蘭內政部長批評，俄方是故意針對多人的地區攻擊。

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根據社交媒體上發布的圖片顯示，瓦礫散佈在建築物群周圍，建築物冒出黑煙。現場有多人受傷，當中包括一名頭部流血的男子在路邊接受急救。另有一名穿着軍褲和軍靴的男子被送上救護車，但不清楚他是否還活著。

克拉馬托爾斯克是位於頓涅茨克地區前線的一座主要城市，估計是俄羅斯向西推進以求佔領整個地區的關鍵目標。該市曾多次遭俄羅斯襲擊，包括2022年4月對火車站的襲擊，造成63人死亡。

不過，自2022年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯一直否認其「特種軍事行動」曾以平民場所為目標。