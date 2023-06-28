白宮譴責俄羅斯空襲平民　美國再向烏克蘭提供5億元軍援

針對烏克蘭東部城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）6月27日遭俄羅斯導彈襲擊，美國白宮國家安全發言人予以譴責，批評俄羅斯對烏克蘭平民的殘酷襲擊，造成了嚴重傷亡和破壞，奪走了許多平民生命。發言人重申，總統拜登（Joe Biden）25日已向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）保證，美國將繼續與烏克蘭站在一起，提供武器和裝備以抵禦俄羅斯的侵略。



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另外，美國防部27日宣布，將向烏克蘭提供價值5億美元的新一輛軍事計劃。該計劃包括提供布拉德利戰車（Bradley Fighting Vehicle）、史崔克裝甲車（Stryker Armored Personnel Carrier），以及「海馬斯」多管火箭炮系統（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS ）的彈藥。當局指出，該計劃包括支持烏克蘭反攻行動、加強防空系統能力，及為烏克蘭提供其他裝備。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，這是美國批准的第41輪安全援助，總額累積已超過400億美元。