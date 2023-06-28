新西蘭總理訪華晤李強會談

新西蘭總理希普金斯繼6月27日與中國國家主席習近平舉行會晤後，28日與中國總理李強會面。



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希普金斯6月27日將新西蘭與中國的關係描述為「國際夥伴關係」和「友誼」，並稱雙方的會晤「熱情和具有建設性」。

習近平6月27日下午在人民大會堂會見來華進行正式訪問的希普金斯。習近平指出，「總理先生就任後多次表示重視中新關係，將繼續加強同中國合作，我對此十分贊賞。我一直高度重視中國同新西蘭的關係。」

據《新西蘭先驅報》報道稱，雙方討論了中國和新西蘭、中國和美國、烏克蘭衝突、太平洋和人權等問題。

希普金斯在會晤後向記者表示，與中方的會晤主要集中在經濟關係上，分歧問題顯然排在第二位。「當然，新西蘭和中國之間的經濟關係是我們討論的最大話題，我們也討論了包括國際關係在內的廣泛國際問題。」

希普金斯說：「新西蘭與中國的關係是兩國最重要和最廣泛的關係之一，所以我很高興與習主席會面並重申了我們重要的雙邊關係。我們討論了兩國關係的許多方面，包括重要的經濟聯繫、民間聯繫、文化聯繫，以及貿易、教育、科學和創新、農業和旅遊等雙邊合作領域。」

新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）。圖為他個人Instagram賬號發相。（希普金斯IG）

他表示：「我還提到了我們在穩定和繁榮地區的共同利益，重申共同致力於基於規則的國際秩序的重要性，以及中國在應對氣候變化和烏克蘭衝突等共同的全球挑戰方面可以發揮的建設性作用。」

希普金斯說，雙方還討論了「我們在文化和政治制度不同的領域」。「我重申，我們將始終以尊重但一致的方式倡導反映新西蘭獨立外交政策或利益和價值觀的方法和結果。」

此希普金斯沒有更多透露雙方在40分鐘的會面中所討論的內容，也沒有透露中方提出的內容。但他表示，中方提及了加入CPTPP（全面與進步跨太平洋夥伴關係協定）的願望，雙方沒有深入探討人權問題。