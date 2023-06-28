英媒：德銀通知客戶預託證券中部份股票短缺

英媒6月26日引述消息稱，德國最大銀行德意志銀行（Deutsche Bank，簡稱德銀）告訴持有預託證券的客戶，它無法再保證他們能擁有所有他們有權持有的俄羅股票。



路透社27日稱，德銀在日期為9日的備忘錄中向客戶表示，銀行發現支持俄羅斯預託證券（Depositary Receipt，DR）的股票出現短缺。這些股份在俄羅斯由另一間存托銀行持有。

德銀稱，由於俄羅斯決定允許投資者把部份預託證券轉換為當地股票，德銀未有參與或監督轉換過程，也無法核對公司股票和預託證券。

受影響股票包括俄羅斯航空（Aeroflot）、建築公司LSR Group、採礦和鋼鐵的梅切爾集團（Mechel）等的股票。

根據香港投委會 - 錢家有道網站，預託證券是由存管人（depositary，通常是銀行）發行的證明書，以代表存管人所持有的海外公司股份。將預託證券轉換成俄羅斯公司的股票，將是德銀追回資金的第一步。

這讓德銀成為第一間正式通知預託證券持有者、稱他們可能無法獲得全部應得股份的大型銀行，這也顯出全球投資者在收回對俄羅斯投資方面遇到挑戰。