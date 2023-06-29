瑞典警方批准示威焚燒《可蘭經》　土耳其外長斥不可接受

瑞典示威者計劃再次焚燒《可蘭經》，而活動已獲警方批准，勢進一步加劇瑞典和土耳其的緊張關係。土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）28日譴責事件，強調以言論自由為名縱容這些反穆斯林行為不可接受，又指對這種惡劣的行為視而不見等於同謀。土耳其正義與發展黨（AKP、簡稱正發黨）發言人塞利克（Omer Celik）也稱，譴責瑞典當局批准焚燒《古蘭經》，質疑瑞典最高法院保護仇恨犯罪。



據法新社報道，瑞典警方已批准示威者星期三（6月28日），即回教三天哈芝節假期伊始，在斯德哥爾摩主要回教堂外舉行示威活動。示威者據說計劃焚燒《可蘭經》。

今年1月，瑞典有示威者在土耳其駐斯德哥爾摩大使館外焚燒《可蘭經》，引發土方抗議和回教世界不滿，瑞典申請加入北約的議程也因此受挫。

瑞典警方事後拒批示威者2月在集會上焚燒《可蘭經》的申請，稱1月的焚燒事件已使瑞典成為更優先的攻擊目標。但瑞典法院4月駁回警方的決定，理由是安全風險問題不足以限制民眾示威權利。

警方在今次的許可證明中稱，雖然「可能會產生外交政策後果」，但與焚燒《古蘭經》相關的安全風險和後果，不至於導致申請被拒絕。