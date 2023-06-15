瑞典5月通脹高過預期　原來同Beyoncé有關？

瑞典公布5月的通脹率達9.7%，高過外界預期。大家或者可能認為與俄烏戰爭或供應鏈受影響有關，但原來樂壇天后Beyoncé都可能是其中一個因素。



英國廣播公司（BBC）6月14日報道，Beyoncé上月在瑞典展開世界巡迴演唱會，吸引大批歌迷從全球各地湧到瑞典，導致當地的酒店及餐飲需求急增。她在斯德哥爾摩（Stockholm）的兩場演唱會一共有4.6萬人到場，當地旅遊協會形容，旅遊業蓬勃是「Beyoncé效應」。

而在這批歌迷中，不少是來自美國，他們受惠於美元兌瑞典克朗（krona）的強勢，令門票價格相對較為便宜。

丹麥銀行（Danske Bank）經濟師格蘭（Michael Grahn）認為，Beyoncé帶動瑞典酒店房價向上，而且可能是當地休閒及文化設施價格增加的原因。

共享住宿平台Airbnb的報告顯示，Beyoncé公布巡唱地點後，搜尋相關城市的住宿數目急升，多個會場的門票數天內被搶購一空，更以高價在轉售市場出現。

除了斯德哥爾摩，Beyoncé亦風靡英國。威爾斯首府卡的夫（Cardiff）有六萬名歌迷捧場，而在倫敦的巡唱則導致酒店供求暴增，消息指有地方議會要求暫時棲身在酒店的露宿者家庭離開，為歌迷騰出房間。

格蘭認為，一位明星可以產生如此影響是非常罕見，但像世界盃等大型足球賽事都可以帶來同樣效果。他亦估計，瑞典的通脹情況會在6月回復正常。