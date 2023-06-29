習近平籲中越共同反對脫鉤斷鏈

美國列根號航空母艦停靠越南後，中國國家主席習近平星期二（6月27日）會見越南總理范明政時，敦促中越共同反對脫鉤斷鏈，反對把經濟和科技問題泛政治化，為兩國現代化建設營造和平穩定的外部環境；范明政則呼籲提升兩國在經貿、投資等各領域合作水準。



受訪學者分析，越南一方面力圖向中國表明他們並沒有倒向美國，同時也凸顯出他們在中國以外，還保有其他的外交選擇。

范明政於6月25日至本周三對中國展開正式訪問。這是范明政2021年上任後首次訪華，也是七年來首次有越南政府總理訪華。范明政星期二和星期一在北京分別與習近平和中國總理李強會面，在華期間也出席了在天津舉行的世界經濟論壇第14屆夏季達沃斯論壇。

在范明政啟程同天，美國列根號航空母艦自越南戰爭以來第三次停靠越南中部城市峴港，以紀念美越兩國建立全面夥伴關係10周年；釋放出美越關係趨近的信號。

今年是中越建立全面戰略合作夥伴關係15周年，據新華社報導，習近平會見范明政時，表明中國視越南為周邊外交的優先方向和具有戰略意義的命運共同體，這是中國基於兩國關係長遠發展作出的戰略選擇。

習近平呼籲兩國堅定支持對方走好符合本國國情的社會主義道路和各具特色的現代化道路，並加強發展戰略對接。

在中美脫鉤風險加劇的背景下，有不少分析認為，西方企業把產業鏈從中國轉向越南，讓越南間接受益。

習近平稱，中國願進口更多適銷對路的越南產品，並敦促兩國共同反對脫鉤斷鏈，反對把經濟和科技問題泛政治化，維護國際公平正義和自身發展權益，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，為兩國現代化建設營造和平穩定的外部環境。

根據越南政府新聞網發佈的消息，范明政說，持續發展長期穩定良好的越中關係，始終是越南黨和政府的戰略選擇和頭等優先。

范明政聚焦經貿，呼籲兩國加強高層及各級別交往，提升兩國在經貿、投資等各領域合作水準。他建議中國加快對越南農產品開放市場，為越南在中國設立貿易促進機構提供便利，提高越南通過鐵路過境中國前往第三國的商品限額；他也歡迎中國企業加大在越南高品質投資。

在范明政啟程同天，美國列根號航空母艦自越南戰爭以來第三次停靠越南中部城市峴港。(Getty)

中國和越南在南海的摩擦多年來懸而未決，今年5月再傳出越南和中國船隻在南海陷入對峙的消息。在范明政訪華期間，中國高層官員接連在南中國海問題上向越南伸出橄欖枝。

李強稱，中國願同越南堅持通過對話協商管控分歧，推進海上務實合作，加快南海行為準則磋商，避免採取使形勢複雜化、擴大化的行動。中國防長李尚福星期二與陪同范明政訪華的越南防長潘文江會面時，也呼籲兩軍加強高層溝通，完善機制建設，深化務實合作。

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝接受《聯合早報》採訪時分析，范明政訪華和列根號訪越的安排有雙重的戰略意圖；越南一方面向中國表明他們仍希望保持友好關係，並沒有突然倒向美國；同時也向中國展現他們還保有其他的外交選擇。

至於在中美脫鉤問題上越南會如何平衡，南京大學國際關係學院院長朱鋒認為，越南短期內沒有能力取代中國的供應鏈地位，越南需要中國協助解決電荒問題，來自中國的產品也是越南供應鏈重要的組成部分；因此越南會在經貿領域進一步加強與中國的合作。

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