世衛國際癌症研究機構擬列代糖阿斯巴甜為「可能致癌物」

路透社報道，代糖阿斯巴甜即將在7月舉行的國際癌症研究機構（IARC）被列為「可能致癌物」。阿斯巴甜廣泛用在各種「無糖」飲料及零食，包括無糖可樂及香口膠。外界預料這次公布將引起業界震盪，全球消費者將受到影響。



報道指IARC是在6月初的一次專家組會議後，作出有關決定。IARC是世界衛生組織（WHO）轄下的癌症研究機構，會根據已公佈的研究數據，評估某物是否具有潛在危險。

圖為6月28日，美國紐約一間級市場。香口膠常用阿斯巴甜。（Reuters）

阿斯巴甜（Aspartame）是一種非碳水化合物類的人造甜味劑，自1974年獲美國批准作為食物添加劑，一直沿用至今。由於阿斯巴甜甜度高，熱量低，因此可以少量的阿斯巴甜取代一般蔗糖，成為代糖產品。阿斯巴甜目前廣泛應用在各種「無糖」飲料及零食，是最常用的代糖之一。

根據聯合國食品添加劑專家委員會（JECFA）自1981年的標準，一個體重為60公斤的成年人每天喝12到36罐含有阿斯巴甜汽水才會構成風險。但相關的爭議持續，美國在2007年醫療審查結論是只要在遵守攝食標準下，阿斯巴甜仍然是安全的。

報道引述IARC的消息人士指出，把阿斯巴甜列為可能的致癌物，是為了推動更多的研究，以助有關機構、消費者和製造商得出更堅定的結論。