科學家成功以幹細胞合成胚胎　無需卵子精子也能「製造」人類？

科學家近日取得突破，只利用幹細胞成功合成人類胚胎，意味無需卵子或精子也能「生成人類」，可以作為人類研究胚胎的窗口。然而這一成果將引發嚴重的道德和法律問題。



英國《衛報》報導，劍橋大學和加州理工學院的澤尼克-格茨（Magdalena Żernicka-Goetz）教授，在6月14日於波士頓國際幹細胞研究學會年會全體會議上，介紹了人體胚胎的合成工作。

圖為4月25日，一個位於巴西的動物公園實驗室。（Reuters）

研究人員利用重新編碼的胚胎幹細胞，合成出人類的胚胎。胚胎類似人類發育早期階段的胚胎，沒有心臟或大腦，但具備繼續形成胎盤、卵黃囊和胚胎本身的細胞。研究人員稱研究可以作為瞭解遺傳疾病的影響，和反復流產生物學原因的重要窗口。

幹細胞是未特化的細胞，研究顯示給予合適的環境及刺激，幹細胞可以變化成為不同的細胞，甚至發育成器官，因此幹細胞研究也稱為再生醫學。幹細胞生成胚胎是一項重大的突破。

然而，合成胚胎在臨床上使用上會出現嚴重的道德障礙。目前科學家只容許胚胎發育14日就予以銷毀，科學家尚未清楚這些結構是否有能力繼續發育，或能否植入的子宮繼續發育成為「人類」。

目前英國未有相關研究的法律基礎，如此製作的胚胎能否被視為「生命」也是未可知。研究成果暫時尚未發表在期刊論文中。

倫敦法蘭西斯克裡克研究所幹細胞生物學和發育遺傳學負責人洛弗爾-貝吉（Robin Lovell-Badge）表示：「我的想法是，如果使用幹細胞模擬正常人類胚胎發育，人們將可以得知在不必使用早期胚胎進行研究的情況下，人類胚胎早期是如何發育，以及可能會出現什麼問題。」