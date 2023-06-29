俄羅斯拒談「末日將軍」去向　美媒指他被扣押接受盤問　女兒否認

外媒報道俄羅斯「末日將軍」蘇羅維金（Sergey Surovikin）疑支持兵變、被羈押後，俄羅斯克里姆林宮6月29日拒絕透露蘇羅維金的去向。彭博社29日引述知情人士指，蘇羅維金被扣押在某處，連續幾天接受盤問。不過他的女兒否認父親被捕。



彭博社引述知情人士報道，蘇羅維金過去數天接受軍事檢察官盤問，查問他與瓦格納集團（Wagner Group）領導人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的聯繫，他被扣押於某處，但並非在監獄。

這次事件始於瓦格納集團爆出兵變風波後，《紐約時報》28日稱，蘇羅維金在兵變發生前已知情。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應指這是流言，但《莫斯科時報》引述2名與國防部關係密切的匿名消息人士稱，蘇羅維金已被捕。

路透社29日報道，蘇羅維金最後一次公開出現是在24日，當時他出現在一段影片中，呼籲普里戈任停止叛變。

克里姆林宮發言人佩斯科夫29日拒絕透露蘇羅維金的去向，並向傳媒稱「我建議你聯繫國防部」。

英國《衛報》報道，蘇羅維金的女兒韋羅妮卡（Veronika Surovika）則接受俄羅斯Telegram頻道Baza的訪問，否認父親被捕。

她指「他什麼也沒發生，他像平常一樣在辦公室。」她又指父親向來很少接受傳媒採訪。