王毅晤聯合國官員　稱中方支持聯合國在國際事務發揮作用

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅2023年6月29日在北京，會見聯合國常務副秘書長阿明娜（Amina Mohammed）。王毅表示，中方堅定支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，維護以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則。



王毅說，作為創始會員國，中國始終堅定支持聯合國事業。無論處在什麼歷史方位，無論發展到什麼階段，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。我們堅定支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，堅定倡導和踐行真正的多邊主義，堅定維護以聯合國憲章宗旨原則為基礎的國際關係基本準則。

王毅表示，針對當今世界面臨的和平、發展、安全、治理等赤字，習近平主席提出了全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，響應了廣大發展中國家最普遍最緊迫的願望，也體現了中國作為最大發展中國家的擔當。發展是我們共同的事業，中方願同聯合國各機構加強對接，形成合力，推動如期實現聯合國2030年可持續發展議程。

阿明娜表示，感謝中方一直以來對聯合國事業的堅定支持，雙方在維護和平、促進發展等領域開展了深入合作。聯合國讚賞並支持中方提出的「一帶一路」倡議和全球發展倡議等重要倡議。面對諸多全球性挑戰，必須堅持多邊夥伴關係，期待中國發揮領導力，共同找到解決方案。希望同中方加強可持續發展、應對氣變、防沙治沙、創新數字等各領域合作。