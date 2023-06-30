法國部署4萬警力防示威升級　多地公交提早停運變相宵禁

法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）6月29日宣布在全國部署4萬名警察和憲兵維持治安，同時法國多個城市宣布宵禁令或提前結束公交系統運營時間，以防止警方射殺少年事件造成的騷亂升級。



27日在法國楠泰爾市（Nanterre），一名警員截停一輛汽車時開槍，駕車的17歲少年身亡。警方射殺少年事件引起法國各界強烈反應。 28日晚，法國多個城市發生針對市政廳、警察局和學校的暴力襲擊和縱火事件。

29日下午，楠泰爾市部份示威者和警方發生激烈衝突，警方使用催淚氣體，衝突直至傍晚才被平息。為防止29日晚出現新的騷亂，法國內政部長宣布在全國加強警戒，其中在首都巴黎部署了5,000名治安警察。

巴黎所在的法蘭西島大區29日宣布，為預防夜間發生暴力衝突，整個大區的公共汽車和有軌電車停運時間提前至當晚9時。法國北部城市里爾（Lille）宣布公共汽車和有軌電車停運時間提前至當晚8時。克拉馬（Clamart）宣布，每晚9時至次日早6時，全市實施宵禁，宵禁令一直持續到7月3日。北部城市魯貝（Roubaix）宣布，當晚將部署特警維持治安。羅訥河口省宣布，由於里昂市（Lyon）發生了暴力事件，暫時禁止在里昂市銷售和使用煙花爆竹等易燃易爆物品。