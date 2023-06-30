法國少年遭警擊斃｜示威踏入第3天愈趨激化　2005年騷亂恐重演？

法國楠泰爾市（Nanterre）6月27日發生一名非裔少年被警員開槍擊斃事件，它所引發的示威與騷亂蔓延多地。這令人擔心，法國2005年的全國暴動將再度重演。但法國政府為免暴力升級而打出的「安撫牌」會有效嗎？



該國內政部稱，已有數十名警員受傷，近百幢建築物受損。此外警方拘捕逾180人。

事緣一名警員截停一輛汽車，年僅17歲的司機納埃爾（Nahel）拒絕照辦，結果被警員近距離開槍射殺。涉案警員就案情說謊更令民眾怒不可遏。楠泰爾市示威者率先上街，納埃爾的母親也加入示威行列。

事件觸發示威，蔓延至全國多市，且已持續3天。28日晚至29日清晨，法國多個城市警局、汽車、路障、垃圾桶等遭放火或暴力損毀事件。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）29日一早召集部會首長召開緊急會議，說明這騷亂情勢的嚴重性。

民眾29日下午上街遊行悼念納埃爾，呼籲司法伸張正義。約6000人參加遊行，現壬氣氛緊張，來到中段起開始發生衝突。

法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）29日宣布在全國部署4萬名警察和憲兵維持治安，同時法國多個城市宣布宵禁令或提前結束公交系統運營時間，以防騷亂升級。

楠泰爾市部份示威者和警方在29日下午發生激烈衝突，警方使用催淚氣體，衝突直至傍晚才被平息。為防29日晚出現新的騷亂，法國內政部長宣布在全國加強警戒，其中在首都巴黎部署了5,000名治安警察。

巴黎所在的法蘭西島大區29日宣布，為預防夜間發生暴力衝突，整個大區的公共汽車和有軌電車停運時間提前至當晚9時。法國北部城市里爾（Lille）宣布公共汽車和有軌電車停運時間提前至當晚8時。克拉馬（Clamart）宣布，每晚9時至次日早6時，全市實施宵禁，宵禁令一直持續到7月3日。北部城市魯貝（Roubaix）宣布，當晚將部署特警維持治安。羅訥河口省宣布，由於里昂市（Lyon）發生了暴力事件，暫時禁止在里昂市銷售和使用煙花爆竹等易燃易爆物品。

納埃爾事件引發的騷亂掀起輿論對員警執法策略的爭論，也因受害者是非裔，很多民眾擔心「2005年全國暴動」捲土重來，「2005年夢魘」一詞已躍登各大媒體標題。

在法國郊區暴動發生近20年後，一名政府顧問向20分鐘報（20 Minutes）坦言，「2005年幽靈如影隔形」，且看到社交媒體上逐漸組織的騷亂「令人憂心」，認為有可能導致「歷史重演」的所有因素」。

一位因暴亂而有家歸不得的30多歲女性Ama告訴《費加羅報》：「這讓我想起2005年」，但她說理解示威者的行為，認為郊區的警察太有威脅性。

在2005年秋天蔓延全國的暴亂自巴黎北郊塞納-聖但尼省（Seine-Saint-Denis）爆發，起因是17歲與15歲非裔少年躲避盤查形跡可疑，警察進行追逐，導致兩人誤闖高壓電所並遭電死。

事件觸發民眾上街，保安部隊強力鎮壓，甚至向一間清真寺大門投擲催淚彈，衝突愈演愈烈，動亂迅速擴散。2天後，政府採取的強硬手段導致全法陷入暴動中，情況一發不可收拾；一週後，政府宣布全國進入緊急狀態，近1個月後暴動才告平息。

政府當時的反應可謂火上澆油，時任內政部長的薩爾科齊（Nicolas Sarkozy，他後來成為法國總統）不僅懷疑2名死者的逃跑動機、否認警方執法過當，還拒絕為執法人員向清真寺投擲催淚彈一事認錯及道歉，更公開稱暴動分子「敗類」（racaille），國內外輿論譁然，他的做法至今仍因此備受批評。