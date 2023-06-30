以真豬屍體製「豬仔錢罌」　美國動物標本師：很多人預訂

美媒6月28日稱，美國亞利桑那州（Arizona）一名女動物標本師5月開始以真豬屍體製作「豬仔錢罌」，首件「作品」以750美元（約5,850港元）售出，她還稱有很多客人預訂。



《紐約郵報》（New York Post）6月28日稱，38歲女子蕾切爾．劉易斯（Rachel Lewis）約4年前參加有關保存動物遺體的藝術課程時，發現自己對製作動物標本的興趣。她其後開設名為Copper State Taxidermy的公司，出售動物標本。

她注意到豬和山羊常在生產過程中翻滾並壓到腹中胎兒，導致寶寶胎死腹中。她指農夫會埋葬這些屍體，或只是將它們扔掉，令她感到難過。

蕾切爾．劉易斯說：「我覺得它們應獲得第二次生命，尤其是有人喜歡的小豬。」

▼「豬仔錢罌」的照片

她自5月開始以小豬屍體製作「豬仔錢罌」，首件作品以750美元高價售出，之後製作的其他「豬仔錢罌」的售價通常是350美元（約2,730港元）。

報道指，蕾切爾．劉易斯表示目前已有很多客人預訂「豬仔錢罌」。她現時計劃製作更多「豬仔錢罌」，還想用體型更大的豬隻屍體來製作新作品。她稱希望擴大業務，嘗試用不同動物製作珠寶盒、收納盒等，還稱已有想法製作一個「山羊錢罌」。