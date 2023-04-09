旅美大熊貓丫丫「告別派對」舉行　500民眾歡送留書離情依依

旅美大熊貓丫丫20年的合同已到期，美國孟菲斯動物園（Memphis Zoo）4月8日讓民眾歡送牠，數以百計的湧到園局跟牠說再見，祝福歸國牠一路順風。不少人為牠寫下告別信，表達不捨之情。



園方發言人溫徹斯特（Rebecca Winchester）說，牠在4月底運返中國。

孟菲斯電視台WREG在8日稱丫丫非常活躍，在展區內走來走去。牠在吃早餐的時候面向參觀者，似是知道那些人都是在看望牠的。

英國天空新聞台（Sky News）9日稱，約500人參加派對，他們除了與丫丫「見面」、寫下告別信，也欣賞園方安排的功夫表演。

WREG引述當地一名獵人Zyriek-Rhodes憶述丫丫和樂樂最初來到孟菲斯的情形，當時年幼的他見證這序章揭開，是一大歷史性時刻，如今又見證這一章來到結尾，感覺神奇。

牠們在這裏已經很久了； 看到牠們離開會很難過，但（這裏曾）擁有他們是一件幸事。 參觀者

旅居孟菲斯動物園的大熊貓生活品質引發爭議，多年來都有一些動物保護人士指園方不當對待及疏忽照顧，園方多次出面向公眾保證牠們是健康以及得到妥善照顧。

動物園行政總裁馬特・湯普森（Matt Thompson）稱丫丫是健康地踏上歸途的。他說有來自世界各地的專家探訪，確認牠的健康，這令他感覺好一點。

馬特稱他可說是看着丫丫長大的，他陪牠從中國飛到美國。

牠是在2000年8月3日生於北京。

她是一隻很棒的動物，我從她幾乎還是個寶寶的時候就和她在一起了。 動物園行政總裁Matt Thompson

中方專家出現在丫丫實時直播畫面中。（網絡資源圖）

此前，內地已有兩名專家赴美為丫丫治病，以及協助孟菲斯動物園進行護理照顧。

孟菲斯動物園與北京動物園協會的合約將在4月7日結束，因此合同結束後，4月8日開始，丫丫的生活起居將全部交由中方飼養員照顧。但當時未知其具體歸國時間。

北京動物園表示，歸國後因丫丫身體原因，或將無法與民眾見面。

據此前報道，3月15日，北京市公園管理中心兩名熊貓飼養專家，已前往美國孟菲斯動物園，為丫丫治療皮膚病以及進行護理工作。

自從旅美大熊貓樂樂2月離世以後，丫丫的生活狀況一直備受內地民眾關注。隨著中國飼養專家抵達美國，有網民表示，中方飼養專家的身影頻繁出現在丫丫的直播中，在照料下丫丫已能爬上木架，身體狀況似有所好轉。

據悉，丫丫回國後將先前往上海進行隔離檢疫，然後回到北京動物園，與大熊貓「萌蘭」成為鄰居。

3月30日，北京動物園表示，他們對丫丫回國後的飼養場地、醫療保障等已做好了方案。根據丫丫的健康狀況，再決定是否展出。這也意味著國內民眾或將有很長時間無法見到丫丫，「因為如果丫丫的身體狀態適合靜養，不適合展出的話，確實有可能做相關調整」。

野生大熊貓的壽命可達約15年，圈養的大熊貓可活至38歲。