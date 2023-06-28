黑猩猩被關5平方呎籠廿多年　獲救後首看廣闊天空　表情令人心疼

一隻29歲的黑猩猩香草（Vanilla）從小就生活在紐約一間惡名昭彰的實驗室中不見天日，牠2歲時該實驗室被關閉，香草被轉移到加州的一處收容所，但是在那裏牠只能待大小僅5平方呎（0.46平方米）的籠子或被圈起來的範圍活動。



2019年，該收容所由於野火的威脅而停業，香草輾轉在去年和牠的一些同伴來到由靈長類動物學家安德魯哈洛蘭博士（Dr. Andrew Halloran）所管理的拯救黑猩猩組織（Save the Chimps）。

在這裏牠第一次看到寬廣的天空和草地，而當時的紀錄影片將香草的反應全都拍了下來，牠臉上覺得新奇的表情令人看了感動又不捨（點擊放大瀏覽）：

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香草今年29歲，但牠從小就被關在實驗室裏，即使成年後被救出，也只能待在小小的籠子或柵欄裏。

哈洛蘭博士告訴媒體：「在加州，香草與幾隻黑猩猩生活在鐵絲網圍欄的籠子裏，沒有草，也沒有什麼豐富的東西。」

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據拯救黑猩猩組織表示，他們的避難所佔地150英畝（約60萬平方米），現在收留了226隻黑猩猩，這些黑猩猩被實驗室、娛樂業、異國寵物貿易和路邊動物園丟棄，其中許多黑猩猩此前曾遭受過單獨監禁，從未與其他黑猩猩互動過。

哈洛蘭博士說：「香草已經適應得很好，當她不和朋友們一起探索環境時，通常會發現她待在三層樓的攀爬平台上，觀察她的新世界。」

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