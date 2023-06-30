美國大選︱共和黨大金主率保守派集資　冀阻特朗普獲初選提名

由美國共和黨大金主——億萬富豪科赫（Charles Koch）——領導的保守派政治遊說集團，已為共和黨籌集超過7,000萬美元（約5.46億港元）的競選資金，關鍵目標是阻止前總統特朗普（Donald Trump）獲得2024年共和黨初選提名。



路透社報道，擁有20年歷史，致力於推動減稅和減少政府監管的這個遊說團體，將在共和黨總統候選人初選中首次出手。

87歲的科赫名列全球超級富豪，他的家族企業科氏工業集團（Koch Industries）總部位於堪薩斯州，業務遍及化石燃料、大宗商品交易和其他領域。

科赫的超級政治行動委員會「美國人爭取繁榮」（Americans for Prosperity）倡議組織已籌集7,000萬美元，目前仍不清楚，這筆資金中有多少將直接用於針對特朗普。

但該倡議組織已清楚表明，在共和黨初選中擊敗特朗普，是他們的首要任務，因為他們認為特朗普會在2024年11月的總統大選中再次輸給拜登（Joe Biden）。在2020年美國總統大選中，特朗普是拜登的手下敗將。

倡議組織一名負責人說：「我們有強烈的迫切感，一定要選出一個能夠當選總統的候選人。其實，特朗普（前）總統自己的大量支持者，也對他能否當選感到擔心，並對其他替代人選持開放態度。」

這個保守派遊說團體由查爾斯和他的已故弟弟大衛（David Koch）成立。大衛於2019年去世，享年79歲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

