美國大選｜特朗普：或不參與共和黨初選首場辯論

官司纏身的美國前總統特朗普（Donald Trump）說，他或許不參加共和黨8月舉行的總統初選首場辯論，理由是他在民意調查中領先，並聲稱主辦辯論的電視台對他存有偏見。



霍士新聞（Fox News）定8月23日，在密爾沃基（Milwaukee）舉行共和黨初選第一場辯論，這將是選民第一次看到共和黨總統候選人面對面辯論。

特朗普星期四（6月29日）接受路透社電話訪問時，被問及會不會參加這場辯論，他說「可能不會」。他到時可能會辦一場替代活動。

特朗普指霍士新聞是「敵對電視台」，稱與民調遠遠落後於他的新澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）等人辯論，沒有什麼好處。

特朗普此前炮轟霍士新聞沒有報道他的競選活動。

特朗普稱，「我為什麼要給他們時間發言？當我領先他們50、60個百分點時，我為什麼要這麼做？」

全國民調結果一致顯示，特朗普在共和黨初選中以大幅優勢領先於其他候選人。

根據路透社／益普索6月早些時候的一項民調結果，約43%自認是共和黨人的受訪者說，特朗普是他們的首選總統候選人，只有22%的受訪者選擇佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），克里斯蒂的支持率僅為2%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

