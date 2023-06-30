泰國曼谷機場女子腳部捲電動走道後截肢　兒子悲傷：未能駁回腿部

泰國曼谷廊曼國際機場（Don Mueang International Airport）6月29日發生恐怖意外，一女子在電動走道上跌倒後，不幸一條腿受困其中，最終要接受截肢手術。事發後最初傳出女子可駁回小腿的好消息，但據其兒子最新講述，由於憂慮潛在的併發症，醫生最後決定不進行腿部接駁手術。



這次意外發生於6月29日上午8時40分左右，地點位於曼谷廊曼國際機場第二國內線客運大樓、4號和5號登機口之間的南走廊，受傷女子當時正要前往登機。

據閉路電視畫面顯示，她被行李箱絆倒後，腿部捲進走道最終端的機械裝置中，令她相當痛苦，她之後要接受緊急截肢手術。

泰媒Thaiger在30日報道，受傷泰國女子的腿部在膝蓋以上10厘米處截肢，最初醫生認為有望重新駁回腿部，但據其兒子Krit Kittirattnana之後表示，由於憂慮潛在的併發症，醫生最後決定不進行腿部重新駁回手術。

家人尋專家協助

兒子30日在Facebook發文指，他與家人都對此事感到震驚，但必須鎮定，支持母親，他談到母親的情緒狀態尚未穩定，所以家人都沒有與母親談論當時發生的事情。

他稱不確定這次手術會否是他母親的最終手術，他稱家人更擔心她的精神狀態，正尋找專家，未來會與母親討論如何解決問題。

他稱「即使這次事故後，我們的家庭將不再一樣，但我們將永遠團結在一起，就像以前一樣」。

曼谷廊曼機場則在Facebook發文稱，向傷者表示遺憾以及最深切的遺憾，承諾進行徹底、透明的調查，並做出全額賠償。