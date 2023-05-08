自由行注意｜東南亞熱浪來襲：越南44.2°C新高　泰國曼谷飆至41°C

東南亞地區在過去週末受熱浪影響，多國民眾與遊客汗如下。身在越南、老撾及泰國的首都曼谷的人猶於置身火爐。



天氣史學家赫雷拉（Maximiliano Herrera）稱越南北部義安省相陽（Tuong Duong）6日氣之高創紀錄，達約攝氏44.2度。這比河靜省香溪縣（Huong Khe）2019年錄得的攝氏43.4度更高。

他說，老撾琅勃拉邦（Luang Prabang）6日錄得攝氏43.5度，打破它才於4月刷新的、攝氏42.7度的紀錄。老撾首都萬象（Vientiane）週末氣溫也創新高，達攝氏42.5度。

他引用泰國氣象局（Thai Meteorological Department）數據說，泰國曼谷6日刷新最高氣溫紀錄，達攝氏41度。泰國廣泛地區自3月下旬起已是天氣酷熱，徘徊在攝氏30多度至40多度之間。

4月和5月通常是南亞和東南亞一年中最熱的月份，在每年季風降雨來臨帶來紓緩之前，這些地區氣溫都會上升。預計未來數天該區氣溫將恢復到接近平均水平，但隨着氣候變化加劇，氣溫屢創新高變得愈來愈普遍。

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