奧斯卡得主《陽光小小姐》金像影星亞倫阿金離世　享年89歲

美國老牌男星亞倫阿金（Alan Arkin）6月29日在加州離世，享年89歲。他生前活躍影壇數十載，代表作包括《陽光小小姐》（Little Miss Sunshine）及《ARGO–救參任務》（Argo）等。



美國全國公共廣播電台（NPR）及英國廣播公司（BBC）30日報道，亞倫阿金的經理人及公關分別證實他的死訊，但沒有透露離世原因。他的兒子發表聲明，大讚父親生前無論是做人和處事都充滿天份，並稱大家會永遠懷念對方。

亞倫阿金出生於猶太裔移民家庭，從小就立志成為演員，在10歲開始接受演藝訓練課程。他在1960年代於舞台劇成名，其後轉戰影視界，參與過百套電影，並憑《蘇聯潛艇大鬧美國》（The Russians Are Coming, The Russians Are Coming）及《天涯何處覓知心》（The Heart is a Lonely Hunter）入圍奧斯卡影帝提名，而前者亦為他帶來金球影帝的榮耀。

他其後參與執導工作，於1973年憑舞台劇《The Sunshine Boys》獲東尼獎（Tony Awards）提名。亞倫阿金在1990年鬼才導演添布頓（Tim Burton）的作品《幻海奇緣》（Edward Scissorhands）與尊尼特普（Johnny Depp）打對台；而在2006年的《陽光小小姐》中，就為他贏得金像獎及《英國電影學院獎》（BAFTA）最佳男配角。