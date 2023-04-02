坂本龍一逝世終年71歲 日本音樂大師曾奪奧斯卡與格林美獎
撰文：成依華 房伊媚
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多間日媒4月2日報道，日本著名音樂人坂本龍一逝世，終年71歲。他是知名電影配樂大師，80年代憑操刀《末代皇帝溥儀》配樂拿下奧斯卡最佳原創音樂獎。
據日媒報道，坂本龍一3月28日在東京一家醫院離世，他所屬的Avex唱片公司證實消息。公司指，按照坂本龍一的強烈意願，葬禮只會讓近親參與。
他抗癌多年，2014年罹患咽喉癌，一度要停工，之後復出，至2021年再傳出罹患直腸癌的消息。
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儘管他晚年一直與癌症鬥爭，他還是全身投入到音樂創作之中，直到最後。他在2022年12月舉行全球網上直播的鋼琴獨奏音樂會，當時指「可能是最後一次以這種形式演奏」，然後在2023年1月17日他推出全新專輯《12》，用12首樂曲慶祝自己的71歲生日。
這位日本樂壇巨匠生於1952年1月17日，70年代尾與高橋幸宏、細野晴臣合組三人樂隊YMO，創作歌曲。樂隊成員高橋幸宏2023年1月逝世。
坂本龍一曾奪多個國際獎項，包括為1987年電影《末代皇帝溥儀》負責配樂工作，憑此戲贏下奧斯卡最佳原創音樂獎、金球獎最佳原創配樂、格林美獎等。他是首位獲得奧斯卡最佳原創音樂獎的日本人。2022年，他在香港也憑電影《第一爐香》贏得金像獎最佳原創電影音樂。
他又曾為日本電影《鐵道員》、美國電影《復仇勇者》（The Revenant）創作歌曲。
他並參演過1983年大島渚執導的電影《戰場上的快樂聖誕》，並為這部電影創作名曲《Merry Christmas, Mr. Lawrence》。
▼坂本龍一彈奏《Merry Christmas, Mr. Lawrence》的片段▼
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坂本龍一是誰？
他是知名電影配樂大師，過去曾奪得奧斯卡獎、格林美獎、金球獎等國際獎項，曾憑操刀《末代皇帝溥儀》配樂拿下奧斯卡最佳原創音樂獎。
坂本龍一有什麼疾病？
他抗癌多年，2014年罹患咽喉癌，一度要停工，之後復出，至2021年再傳出罹患直腸癌的消息。