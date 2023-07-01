法國警槍殺17歲少年引發騷亂　1人墮樓喪生　超過900人被捕

法國17歲阿爾及利亞裔少年納埃爾（Nahel）遭警員近距離射殺的事件，引發的全國示威與騷亂未有緩和。當局6月30日證實，一名青年在29日的示威期間墮樓身亡，另外警方拘捕超過900人，被捕人士平均年齡只有17歲。



《衛報》、英國廣播公司（BBC）及法國傳媒報道，內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，有917人在29日的騷亂中被捕，平均年齡為17歲，部分更只有13歲。他指出，騷亂是數以百計的罪犯所為，並不代表市郊大多數的勤勞民眾。

達爾馬寧稱，政府在全國各地加強警力，由29日的4萬名警員，增至4.5萬人，當中包括防暴隊，另外亦會派出裝甲車和直升機。他和住房事務部長克萊因（Olivier Klein）都重申總統馬克龍（Emmanuel Macron）的言論，要求家長對兒女負更大責任，令他們留在家中。

達爾馬寧同時預計，Snapchat及TikTok等網上社交平台企業會交出利用這些平台鼓吹暴力人士的名字，再由相關部門檢控。馬克龍同日較早時曾批評社交平台被用作煽動暴力，Snapchat其後回應，強調對暴力或仇恨內容採取零容忍政策。

而在騷亂情況方面，巴黎、馬賽等地繼續有示威。當地傳媒引述北部城市魯昂（Rouen）檢察官辦公室指，一間超級市場29日晚上遭衝擊時，一名年輕人墮樓身亡。

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