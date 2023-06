17歲少年遭法國警槍殺　母流淚控訴：警察見阿拉伯臉孔才開槍

法國17歲非裔青少年納埃爾(Nahel)27日因駕車遭截查拒絕配合,最終被近距離射殺,事件在全國引發示威與騷亂,死者母親穆尼婭(Mounia)稱認為本案有種族主義動機,但她不恨所有警察。



穆尼婭告訴法國電視台第五台(France 5):「我不怪警察,我只怪一個人:奪走我兒子性命的人……我有朋友是警察,他們都很支持我,對發生的事情無法苟同。」

這是27日上午發生槍擊事件後,身單親媽媽的穆尼婭首度接受媒體訪問。

她流着淚控訴,涉案38歲員警有其他方法壓制納埃爾,不需開槍殺人,她認為警員是「看到阿拉伯臉孔、(是)一個孩子」以及「想取他性命」。(英文原文:the police officer "saw the face of an Arab, a little kid," and "wanted to take his life.")

穆尼婭本與兒子一起住在巴黎西方的楠泰爾市(Nanterre)。兒子死後,她帶頭在南泰爾郊區遊行,但這最後演變警民衝突。

涉案員警被控以非預謀故意殺人罪(voluntary homicide),並已被羈押在監獄。

警方代表律師:他不想殺人

代表警方的律師利埃爾納(Laurent-Franck Lienard)稱,涉案被拘警員表現崩潰。他已向家屬道歉。

利埃爾納向法國商業調頻電視台(BFMTV)說:「他第一句話就是道歉,最後一句話也是對家屬致歉。」

利埃爾納補充稱:「他一早起工作不是為了殺人。他不想殺人。」