17歲少年遭法國警槍殺　母流淚控訴：警察見阿拉伯臉孔才開槍

法國17歲非裔青少年納埃爾（Nahel）27日因駕車遭截查拒絕配合，最終被近距離射殺，事件在全國引發示威與騷亂，死者母親穆尼婭（Mounia）稱認為本案有種族主義動機，但她不恨所有警察。



穆尼婭告訴法國電視台第五台（France 5）：「我不怪警察，我只怪一個人：奪走我兒子性命的人……我有朋友是警察，他們都很支持我，對發生的事情無法苟同。」

這是27日上午發生槍擊事件後，身單親媽媽的穆尼婭首度接受媒體訪問。

她流着淚控訴，涉案38歲員警有其他方法壓制納埃爾，不需開槍殺人，她認為警員是「看到阿拉伯臉孔、（是）一個孩子」以及「想取他性命」。（英文原文：the police officer "saw the face of an Arab, a little kid," and "wanted to take his life."）

穆尼婭本與兒子一起住在巴黎西方的楠泰爾市（Nanterre）。兒子死後，她帶頭在南泰爾郊區遊行，但這最後演變警民衝突。

涉案員警被控以非預謀故意殺人罪（voluntary homicide），並已被羈押在監獄。

警方代表律師：他不想殺人

代表警方的律師利埃爾納（Laurent-Franck Lienard）稱，涉案被拘警員表現崩潰。他已向家屬道歉。

利埃爾納向法國商業調頻電視台（BFMTV）說：「他第一句話就是道歉，最後一句話也是對家屬致歉。」

利埃爾納補充稱：「他一早起工作不是為了殺人。他不想殺人。」