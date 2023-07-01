莫迪訪美後通話普京　同意加強印俄戰略夥伴關係

克里姆林宮新聞局稱，印度總理莫迪（Narendra Modi）就俄羅斯領導人為維護秩序和確保穩定而採取的果斷行動，向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）表示理解和支持。



俄衛網6月30日引述新聞稿表示，「在印方提議下，俄羅斯總統普京與印度總理莫迪通電話。就2023年6月24日發生的事件，莫迪總理對俄羅斯領導層為維護法制並保障國家穩定、人民安全的果斷行動表示理解和支持。」

克宮強調，二人在討論雙邊合作的現實問題時指出實施各領域大型聯合項目的重要性，2022年和2023年第一季度貿易額出現可觀的增長。

克宮進一步表示，二人「特別關注上海合作組織、目前由印度擔任輪值主席國的二十國集團（G20）以及金磚國家（BRICS）層面進行的互動。此外，莫迪還介紹他的國際交往情況，包括最近出訪華盛頓期間開展的交流。」

二人還提到烏克蘭周邊局勢。普京對「特別軍事行動地區」當前的事態形勢進行評價，並強調，基輔堅決拒絕採取政治外交措施解決危機。

克宮強調，談話內容豐富且具有建設性。兩國領導人重申加強俄印特惠戰略夥伴關係的共同意願，並同意進一步進行接觸。