莫迪訪美國晤拜登　外媒聚焦中美印關係　美媒：向北京發無聲信號

印度總理莫迪（Narendra Modi）上任9年來首次國事訪問美國，6月22日會晤美國總統拜登（Joe Biden），雖然是美印領袖峰會，但多間外媒關注中國、美國與印度之間的三國關係，尤其是美印被指是加強夥伴關係，對抗中國。有美媒形容美印是向北京發出「無聲信號」。



2023年6月22日，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮橢圓形辦公室會見印度總理莫迪（Narendra Modi）。 （路透社）

路透社：聯合聲明小心翼翼地指向中俄

路透社23日指，美國一直對印度與俄羅斯的緊密聯繫感到不滿，莫迪也不會直接談及中國或俄羅斯，但在拜登與莫迪會晤2.5小時後的聯合聲明中，可見指向中俄之處，包括強調「基於規則的國際秩序」的重要，又指「重申決心反擊任何單方面顛覆多邊體系的企圖」。

聯合聲明也談到印太與南海，重申對自由開放印太地區的承諾，又強調要維護航行和飛越自由，以應對基於海洋規則秩序挑戰的重要 ，包括東海和南海。

2023年6月22日，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮為印度總理莫迪（Narendra Modi）舉辦歡迎儀式。 （路透社）

華盛頓郵報：向北京發無聲信號

美媒《華盛頓郵報》21日則刊出文章，指莫迪此行向北京發出無聲信號，即美印加強夥伴關係。在過去數年，美印的聯合聲明通常是譴責朝鮮發射導彈、促塔利班尊重人權等，而不會直接提及中國，近年中國與印度的邊境紛爭，令中印對抗再次升溫，也令美國和印度之間的戰略利益更相近。

這次美印達成一系列協議，包括讓通用電氣（General Electric）在印度生產戰鬥機引擎、印度購買美國通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）的軍用無人機，其中有關通用電氣的協議涉及數以十億美元，並牽涉尖端引擎技術，令兩國的國防工業更緊密。

The Wire：中美印三國錯綜複雜關係

印媒The Wire在21日刊出題為「莫迪訪問期間，美中關係會成為房間裏的大象嗎？」的文章，「房間裏的大象」意指明顯但被集體視而不見的事。文章認為，美國國務卿布林肯訪華、莫迪訪美，進一步引起民眾對中美印三國錯綜複雜關係的關注，其中拜登與莫迪對印太、建構更強防務關係議題的會談定是焦點。

文章稱，雖然印度仍不願意強烈批評中國，但在中印邊境對峙的期間，印度與美國的密切關係已被間接地置於輿論平台，但文章也引述前美國駐印大使傑斯特（Kenneth Juster）的意見指出，新德里政府敏感地不會在任何聯合聲明或四方安全對話（QUAD）聲明中提及中國，對「不要戳中國的眼睛」很敏感。

莫迪訪美：圖為2023年6月21日，印度總理莫迪訪美期間，在位於紐約的聯合國總部出席第九屆國際瑜伽日活動。（Reuters）

俄衛網：莫迪從「被排斥者」變受歡迎

俄媒俄衛網22日刊出分析文章《美國能否將印度從金磚國家的軌道上撬開？》，指華府意識到印度對其全球戰略考慮的關鍵重要性，並了解到印度與俄羅斯、中國及其他金磚國家和發展中國家日益增長的夥伴關係，總體上有可能破壞美國的全球經濟、軍事和政治霸權。

文章形容莫迪從「被排斥者」變成華府歡迎的客人，但美印兩國之間也存在一些明顯的政策分歧，尤其是新德里拒絕削弱與莫斯科的關係。

半島電視台：印度是否願意在台海等議題對抗北京？

卡塔爾傳媒半島電視台22日指，華盛頓希望印度成為對中國的「戰略制衡」，將其視為重要的夥伴，但一些分析人士和前官員均對印度是否願意在台灣等問題上對抗北京感到有疑問，且在俄烏戰爭期間，印度與俄羅斯的密切聯繫也讓華府沮喪。