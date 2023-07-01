白羅斯疑現俄羅斯瓦格納帳篷　澤連斯基下令加強邊防

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）下令加強烏克蘭和白羅斯邊境的安全，與此同時，衛星圖像顯示白羅斯境內有超過300個疑似俄羅斯僱傭兵瓦格納集團（Wagner Group）的帳篷。



法新社報道，澤連斯基星期五（6月30日）說，烏克蘭情報部門、外國情報部門和邊防部隊當天向他通報了白羅斯的局勢。

澤連斯基在Telegram發布影片說：「武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）和陸軍司令納耶夫（Serhiy Nayev，暫譯），奉命加強北面防衛以確保安全。他們必須在期限內完成任務。」

另據英國廣播公司（BBC）新取得的一張高分辨率衛星圖像，在白羅斯境內一個疑似瓦格納集團營地，有數百個新的帳篷結構。

圖為據稱位於白羅斯莫吉廖夫州（Mogilev）的一個軍事基地6月30日衛星圖像，可見搭有數百個帳篷。（Reuters）

衛星圖像顯示，距阿西波維奇鎮（Asipovichy，暫譯）約21公里的一個廢棄軍事基地似乎有些活動。俄羅斯媒體稱，那裡是可以容納瓦格納戰士的地方。

過去兩週，BBC Verify已發現超過300個帳篷狀結構。在6月15日的衛星圖像中並未見到這些結構。BBC最新取得的高分辨率圖像是在6月30日拍攝，顯示那個基地正在進行大量的工作。

圖為據稱位於白羅斯莫吉廖夫州（Mogilev）的一個軍事基地6月15日衛星圖像，可見當時未有白色帳篷。（Reuters）

英媒星期五引述波蘭國家安全局（BBN）局長謝維拉（Jacek Siewiera）的話說，已轉移到白羅斯的瓦格納集團，可能利用來自非洲和其他地方的準軍事團體，進行破壞中歐和東歐穩定的活動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

