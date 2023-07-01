美媒：CIA局長6月秘密訪烏克蘭　基輔稱年底前奪回領土展開談判

美媒6月30日引述知情人士稱，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）6月曾秘密訪問烏克蘭，會晤總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）及高級情報官員，期間烏方表示計劃在年底前奪回遭俄羅斯侵佔的領土，並與莫斯科展開停火談判。



《華盛頓郵報》（The Washington Post）30日引述華府官員稱，伯恩斯此行旨在重申華府致力共享情報，以協助烏克蘭防衛。他又指，自俄烏開戰以來，伯恩斯經常秘密訪烏克蘭。

報道引述3名知情人士指，烏軍代表曾向伯恩斯表示，有信心在秋季重奪大片領土，將火炮和導彈系統移至俄控制克里米亞（Crimea）邊界附近，進一步向烏東地區推進，隨即與俄展開和談。若然成事，將是2022年俄烏和談破裂後的首次公開談判。

一名烏克蘭官員稱，基輔同意不以武力奪回克里米亞後，會要求俄羅斯接受烏克蘭可從西方獲得的任何安全保證。

未提美方知悉瓦格納或擬兵變

一名烏克蘭高級官員表示，俄羅斯僅會在感受到威脅時才會進行談判。

報道指，伯恩斯是在瓦格納集團（Wagner Group）兵變前造訪烏克蘭，一位美國官員稱雖然美方6月中已發現組織創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）正策劃武裝襲擊，但與澤倫斯基等人會面時並未提到這點。