俄羅斯28歲美女銀行高層離奇從11樓墮下身亡　傳言四起

俄羅斯首都莫斯科再次傳出離奇命案，年僅28歲、擔任當地銀行「Loko-Bank」擔任副行長的克莉斯提娜（Kristina Baikova），上星期疑似從自家11樓大廈墜落身亡，綜合外媒報導，社群上各種陰謀論流言不斷，非常多外國網友都以「窗戶永遠都是開著」（windows are always open）為開頭，與媒體一同懷疑、克莉斯提娜的死因並不單純。



外媒引述俄羅斯當地報道，莫斯科警局初步調查指出，克莉斯提娜是在23日凌晨3時，從她位在11樓住處跌落身亡，遺體在該大樓常用出入口附近被發現，相關死因仍持續調查中。

據了解，克莉斯提娜過世前，曾與同銀行一名男性同事在住處碰面喝酒，該名行員也被列為重點調查人物。

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雖然官方尚未定調她的死因，但眾多網友早就「代替」俄羅斯政府，整理出一份從2022年俄烏戰爭開打至今，一共有22名重要官員或富豪寡頭，因為從窗戶跌落而命喪黃泉。

這一整段恐怖的巧合，從2022年1月、當俄羅斯天然氣工業（Gazprom）運輸部主管舒爾曼（Leonid Shulman），因為高樓墜落喪命開始，包含克莉斯提娜在內，還有國防部高層官員瑪莉亞娜（Marina Yankina），從16樓住處墜落喪命；富豪安托夫（Pavel Antov）從印度旅館跌落死亡、石油寡頭富豪馬加諾夫（Ravil Maganov）從醫院摔落丟了性命，種種巧合讓外界萌生其他想法。

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