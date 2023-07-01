韓國23歲女隨機殺人兼肢解　扮高中生赴受害人居所　殘忍刺110刀

韓國釜山5月底發生一宗駭人命案，23歲女子鄭有貞（정유정，音譯）透過補習APP隨機尋找目標，把20多歲女受害人殺害、肢解與棄屍。韓媒6月30日報道，檢察方提交的起訴書透露更多案情，包括鄭有貞假扮成高中生赴受害人家，涉殘殺受害人多達110刀，並在犯案前說出「我想自殺，但獨自死去太不公平，所以我來找人一起死」等令人驚慄的話。



這宗震驚韓國社會的案件發生於5月26日，23歲女子鄭有貞涉嫌透過補習APP聯繫及尋找下手目標，假裝尋覓補習老師，然後前往目標家中，殘忍殺害一名20多歲女子，並把死者肢解後棄屍在樹林，中途因的士司機察覺狀況有異報警，才讓案情曝光。

鄭有貞被捕後，承認犯罪並稱「我這樣做是因為想殺人看看」。

由於案情嚴重，所以有關方面得將疑犯的姓名及個人資料公開：（按圖了解）

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韓聯社、《朝鮮日報》等韓媒6月30日報道，檢察方提交的起訴書講述鄭有貞的犯案經過，內容談到在5月26日下午6時左右，身型矮小的鄭有貞假裝是需要補習的中三學生，抵達受害人的居所犯案。她當時穿着校服前往案發地。

抵達後，受害人問到鄭有貞的年齡，她改說自己是25歲，然後講述自己家庭的不幸處境，更說道「我想自殺，但獨自死去太不公平，所以我來找人一起死。」

當受害人受驚試圖離開，鄭有貞隨即改口說「這只是個玩笑。」然後趁對方稍不注意時，狠下毒手，她拿出事先準備好的凶器，在約10分鐘內向受害人刺110刀，令受害人當場死亡。

起訴書指，鄭有貞之後把屍體肢解，並在過程中破壞死者的手腕、手指等身體部份，以圖阻止警方日後使用指紋識別辨認受害人。

她之後把屍體放進行李箱，再坐的士前往洛東江邊的森林棄屍，最後因的士司機發覺行李箱沾有血跡，事覺有異報警，繼而揭發此案。

根據韓媒6月初報道，鄭有貞離開案發地時，是穿上受害人的衣服。

起訴書又指，鄭有貞在作案前，曾與父親通電話2小時，預告她會犯案。事件也顯示鄭有貞是有預謀犯案，自2022年以來，她多次在網絡搜尋「如何殺人」、「殺人的方法」等字眼。

起訴書內容又談到鄭有貞從小在貧困家庭環境長大，1歲時母親離開她，再到6歲時遭父親拋棄，她由祖父撫養長大。

雖然到了初中時，她曾再與父親住在一起，但未得到好的照料，父親再婚也讓她傷心。她曾在2014年向警方報案，指父親對她施暴。

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