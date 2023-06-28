韓國女殺2親生骨肉藏雪櫃震驚社會　逾2,000幽靈嬰兒普查全面展開

韓國發生一宗雪櫃（電冰箱）藏嬰兒屍體案後，保健福祉部（簡稱：福祉部）6月28日表示，針對超過2,000名有醫院出生記錄但沒有辦理出生登記的「無戶兒童」（又稱：幽靈嬰兒），當局當天起全面啟動普查。



根據韓聯社，福祉部28日表示，政府全面啟動未落戶嬰兒普查，對象包括2015年至2022年出生但未辦理出生登記的2,123名兒童。福祉部27日公布的「無戶兒童」數目為2,236人。報道指，各地方政府將迅速展開工作，爭取7月7日完成普查。

警方對有醫院出生記錄但無未申報出生登記的「幽靈嬰兒」進行調查期間，5月發現一名30多歲的女子分別在2018年11月和2019年11月到醫院誕下嬰兒，但未有為孩子進行出生登記。

他們6月21日上門搜查時發現冰箱有2具嬰兒屍體，翌日以殺嬰罪逮捕女子。女子其後供稱，撫養3個孩子的同時，由於經濟困難，她告訴丈夫已墮胎，然後分娩隔天把這一男一女的嬰兒殺害。

此事引發韓國社會嘩然，各界擔心這次事件僅冰山一角。福祉部26日表示，將攜手疾病管理廳、警方和地方政府對在醫院有出生記錄但未辦理出生申報的2000多名「無戶兒童」展開全面調查。