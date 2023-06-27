韓國首爾爆蟲蟲危機　大量「愛情蟲」滿街活春宮　市民狂致電求助

韓國首爾近日出現「蟲蟲危機」，許多民眾在街上、路邊隨處可見「愛情蟲」在交配，還擴散到首都以外的京畿道部分地區。



雖然專家指出，這種昆蟲對人類沒有直接的危害，而且還是有助於淨化環境的益蟲，但愛情蟲大量出現、繁殖，再加上外觀並不特別討喜，首爾市民們打爆投訴電話，也有網友無奈抱怨：「至少找個房間吧！」

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「愛情蟲」的學名是「Plecia longiforceps」，主要分布地為中國南部、日本沖繩，由於雌蟲和雄蟲時常一起飛翔、進食，還會長期多次交配，因此被稱為愛情蟲（Love bug）。

據《韓聯社》、《首爾經濟日報》等韓媒報道指出，愛情蟲去年夏天在首爾近郊的北漢山、恩平區周邊，專家認為，今年愛情蟲已經開始蔓延到周遭地區。

報道指出，愛情蟲無毒、不會咬人，而且也不會傳播疾病，從人類的角度來看，愛情蟲會吃腐爛的雜草、可以幫助花朵授粉，可說是對環境有益的益蟲，但愛情蟲的外表容易讓人想起蟑螂，再加上愛情蟲到處交配、飛來飛去，時常成群出現，還是讓許多韓國民眾感到不適。

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愛情蟲從去年7月初開始出現在韓國，但今年由於天氣更熱、更潮濕，愛情蟲從6月中旬就開始出現，提前了2至3週；而且愛情蟲的生存能力極強，在城市地區很容易就能大量繁殖。

對於大量「愛情蟲」出現，韓國網友抱怨：「就算是益蟲，數量太多的話也無法對付，就會變成害蟲」、「近距離看真的很噁」、「一看到就想踩下去」。

但也有民眾並不在意：「本來以為是奇怪的蟲子，結果是益蟲啊」、「每次看到這些蟲都讓我羨慕不已，名字也是恩恩愛愛的哈哈」、「我在大邱都沒看到，來找我吧愛情蟲」。

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