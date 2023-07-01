法國騷亂進入緊急狀態？　總理博爾內：考慮所有選項

法國17歲非裔少年納埃爾（Nahel M）遭警員近距離射殺後全國各地爆發示威，總理博爾內（Elisabeth Borne）6月30日稱，政府正考慮一切恢復國家秩序的選項，包括宣布進入緊急狀態。



全國各地因納埃爾事件爆發騷亂後，法國極右政黨國民聯盟（Rassemblement National）呼籲進入緊急狀態，稱：「我們首先要求實行戒嚴，然後進入緊急狀態，並動員我們國家所有的安全手段。」

博爾內30日訪問巴黎南部一間警察局時被問及法國會否因騷亂進入緊急狀態，她表示：「我現在不會告訴你，但我們正考慮所有選選項，其中一個優先事項是：恢復全國秩序。」

法國示威迄今1死逾900人被捕

政府6月30日證實，一名青年在29日的示威期間墮樓身亡，另外警方拘捕超過900人，被捕人士平均年齡只有17歲。

《衛報》、英國廣播公司（BBC）及法國傳媒報道，內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，有917人在29日的騷亂中被捕，平均年齡為17歲，部份更只有13歲。他指出，騷亂是數以百計的罪犯所為，並不代表市郊大多數的勤勞民眾。

▼法國示威的照片

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馬克龍杜魯多談警槍殺17歲少年示威等

加拿大總理辦公室30日公布，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）6月30日就加拿大山火、法國抗議、非洲、對烏克蘭支持和海地危機進行交談。

法國示威蔓延比利時

法國示威擴散至比利時。《世界報》（Le Monde）30日報道，布魯塞爾29日超過60人被捕，30日有100人被捕，列日市（Liège）也有約30人被捕。

中國大使館籲公民防範

中國駐法國大使館6月30日提醒旅法中國公民密切關注法國社會安全形勢，避免前往遊行示威及暴力衝突區域，採取切實措施加強個人、車輛、住所和商舖安全防範。

中方表示，法國警察開槍打死當地少年引發全國規模遊行示威，多地出現暴力衝突及針對包括公共設施和個人財產在內物品的蓄意破壞行為，包括巴黎大區在內部份地區公共交通亦遭受重要影響，有關事態還在持續發酵。

使領館亦提醒臨時前往法國的人員尤其要提高警惕和謹慎出行，稱如遇緊急情況，請及時報警並聯絡中國駐法國使領館尋求協助。