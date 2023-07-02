Twitter限制用戶閱讀量　Elon Musk轉發推文：為世界做好事

社交媒體Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）7月1日轉發一條與他宣布限制Twitter用戶閱讀帖文數量相關的推文。這條推文稱，馬斯克限制Twitter用戶的閱讀量，是在為世界做好事。



一個模仿馬斯克的網民在Twitter稱：「我設置限制觀看的原因是我們都是Twitter成癮者且需要出去外面走走。我正在為世界做一件好事。另外，這條推文剛好又消耗你一篇瀏覽量。」這條推文獲馬斯克轉發。

Twitter數以千計用戶報告系統異常後，馬斯克隨即宣布實施臨時措施，限制用戶閱讀帖文的數量，以應對「極端水平」的數據抓取（DataScraping）及系統操作。

馬斯克在Twitter發文，宣布已認證用戶的每天閱讀量暫時限制至6000個帖文，非認證及新開設的非認證用戶的限制量則分別為每天600及300個帖文。

而在馬斯克公布措施前，美國追蹤網站網絡探測器（Downdetector）上有最少7,300人報告Twitter出現異常，不少用戶嘗試由Twitter網頁版或流動應用程式連接或發文時，都發現「超過速率限制」（Rate limit exceeded）或「無法取得帖文」（Cannot retrieve tweets）錯誤訊息。

Twitter早前要求用戶需要登入才可以閱讀帖文，馬斯克6月30日稱此舉是臨時緊急措施，指數以千計組織正「極度進取地」抓取Twitter的數據，影響用戶體驗。

美國全國廣播公司（NBC）指出，今次並非首次Twitter遇到技術問題，早在2月，用戶曾收到「你的發文量超過每日上限」而無法發文近90分鐘；而在3月則發生用戶無法按下連結或讀取圖片的情況。

報道提到，Twitter發生多次異常問題，正值馬斯克決定關閉數據中心及大規模裁員，他強調這些手段都是以公司的財政狀況為考慮。