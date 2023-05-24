Elon Musk製「美女機械人老婆」照片Twitter瘋傳　親熱要先入密碼

在未來，人類可能將與機械人戀愛？最近一組照片在網上瘋傳，把一些網友忽悠出了無限遐想，那就是億萬富翁馬斯克（Elon Musk），貌似要搞「機械人老婆了」。



這種說法來自一組照片，圖中馬斯克和一個人形機械人姿態親近，摟抱在一起，還有人說這是人類第一次和機械人接吻。

而在另一張圖中，機械人看著更加機械化一點，畫面也就更怪異了一些……（點擊放大瀏覽）：

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這不就是電影裡的故事又變成真的了？一些傳言認為，這是馬斯克正在研發的「老婆機械人」，而且研發已經到了最後階段。

機械人的功能被描述得活靈活現，例如它們將會成為人類新的伴侶，還有人給它起名字叫Catnilla，並認為機械人可以利用太陽能充電，3天就能充滿，可以運行１個月。還認為與機械人進行親密互動的時候需要密碼解鎖，可以是數字、圖案、或者指紋，這樣能夠避免機械人被濫用。另外機械人具有感官功能，甚至能夠感受到悲傷和快樂。

按這個描述，機械人已經和活人沒區別了，甚至傳言中還透露了發售時間，說是將於2023年9月推出，售價高達7萬多美元。雖然聽著科幻，而且有點開玩笑的感覺，但確實忽悠住了一些網友。

畢竟儘管馬斯克似乎在抵制AI，但他也確實在製作機械人。他之前發布的機械人名叫Optimus，是一款雙足人形機械人。但它的用途不是伴侶，而是將會從事重體力勞動的打工人。代替人類執行那些不安全，重複性強，極度無聊的工作任務。

另外馬斯克鼓勵多生，自己的孩子都快能湊成球隊了，也就有人聯想到他是不是想要用機械人生孩子。還有人吐槽，為什麼不是機械人老公，因為自己想要一個可以包攬家務活的打工機械人，同時還不會與自己發生爭吵，簡直完美。

想像倒是越來越美好，但事實上，這是一個假消息。馬斯克與機械人曖昧的圖片來自AI，各種小道消息則是「開局一張圖」，越編越離譜。其實如果你自己看圖片的手指，應該就能發現破綻。

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數字藝術家Guerrero Art就是上文這些圖片的作者之一，在他的系列作品裡，你可以看到不少熟人，做著匪夷所思的事情。例如和機械人老婆打情罵俏的不僅有馬斯克，還有Facebook的老大朱克伯格（Mark Zuckerberg，祖克伯，扎克伯格），只不過畫風有點可怕，像是恐怖片。此外，他還幫球王換過新的髮型。而他最出名的作品應該就是「AI惡搞教皇系列」，一度讓網友真假難辨。

總之，和大家之前預想的一樣，隨著AI的進步提供的技術更加便利，它帶來的負面影響也在變大。圖片越來越真實，真假也更加難以辨認。一張原本可能是用來整活兒的圖，放到網絡海洋裡沖刷幾次，可能就被賦予了意想不到的故事。

甚至不僅是圖片，用AI來編造消息的情況也已經逐漸變得更加常見了。例如文字方面，目前已經有人因為使用ChatGPT生成虛假消息而被捕。更離譜的是在最近，有騙子利用AI換臉技術，10分鐘騙走430萬人民幣。這位老哥是突然接到了一個視頻消息，打開後發現是自己的好友，並告訴他自己需要430萬周轉，因為是視頻所以老哥也沒有懷疑，直接轉帳。轉完錢他就給自己的朋友發消息打了聲招呼，但朋友對此表示一無所知。他這才意識到自己被騙了，對方就是通過AI不僅成功換臉，連聲音都可以模擬。

這麼一看，以前覺得「我是秦始皇，打錢」很搞笑，現在已經有點笑不出來了，畢竟以後沒準就能接到秦始皇的視頻電話。

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