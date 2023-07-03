菲旅遊宣傳片被揭盜用外國畫面　製作公司道歉助查

撰文：聯合早報
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菲律賓新推出的官方旅遊宣傳片，被指使用了其他國家的美景。事件遭網民揭發，菲律賓旅遊局宣布展開調查，並倉促讓宣傳片下架。據報道，負責製作宣傳片的恆美廣告（DDB）菲律賓分公司，已為使用了極度不恰當的畫面道歉。

菲律賓政府耗資90萬美元，6月27日推出主題為《愛上菲律賓》（Love The Philippines）的旅遊宣傳活動。旅遊部星期六（7月1日）晚表示，正調查有關恆美廣告製作的宣傳片涉嫌使用非原創拍攝的指控，旅遊部隨後將視頻從Facebook頁面刪掉。

菲律賓著名博客薩索特在Facebook發文稱，宣傳片中的幾個畫面來自其他國家。

法新社分析宣傳片後發現，巴西的沙丘、印尼的梯田，以及瑞士和阿拉伯聯合酋長國的美景出現在宣傳片中。

恆美廣告星期日（2日）為使用「外國素材」道歉，稱「在菲律賓旅遊宣傳中使用外國素材是非常不合適的，而且與旅遊部的目標矛盾」。

旅遊業是菲律賓的關鍵產業之一。菲律賓擁有未開發的潛水景點和潔白沙灘，但由於基礎設施差和旅遊成本高，遊客人數落後鄰國。

根據聯合國世界旅遊組織的數據，去年入境菲律賓的遊客有270萬人次，比2019年的水平下降了68%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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