被指強吻捏胸　前駐菲律賓代表涉非禮女秘書　台外交部：嚴正處理

台灣政壇「#MeToo」風暴持續，前駐菲律賓代表徐佩勇近日遭爆料指其性騷擾菲律賓籍女秘書，已遭台外交部解職並接受調查。台外交部今天（11日）表示，當事人因有顧慮，尚無申訴意願，但事涉紀律，仍將嚴正處理、主動行政調查，也將提交考績會議處。



台外交部指出，今年4月間得知駐菲律賓代表處疑有職場性騷擾事件，立即主動採取因應措施，並於4月30日完成解職徐佩勇並調部，以保護當事人，避免處於可能遭到冒犯的工作環境。

台外交部強調，相當重視駐外館處發生疑似性騷擾事件，並積極嚴肅處理，今後除持續對當事人表達關心外，後續處理首重保護當事人的私隱，以及尊重當事人的個人意願。

徐佩勇否認摟抱強吻女秘書

此外，徐佩勇昨日（10日）透過律師發表聲明指出，確曾在言詞上有令女秘書感到不舒服之處，事後深感懊悔及歉疚，並向女秘書道歉，女秘書亦接受致歉，但摟抱、強吻等攻訐之詞，均非事實。聲明又指，徐佩勇將對爆料人士及未經查證即對外報道媒體提出妨害名譽告訴。

據早前報道，爆料者在PTT網站指稱，涉事菲律賓籍秘書在2022年畢業後進入台灣駐菲代表處工作，擔任徐佩勇秘書，詎料遭到徐佩勇摟抱、強吻、捏胸、強行脫衣、觸摸私處等性騷擾，她多次檢舉皆石沉大海。而徐佩勇4月30日奉調回台，還在馬尼拉豪華海鮮大酒樓開30席慶祝。

爆料者還附上女事主的Twitter截圖，指她疑似出現創傷症候群。6月3日，她在Twitter發文指出，除了創傷，沒有任何言語可以形容這段記憶，她沒想到自己會這麼早就哭泣著醒來。